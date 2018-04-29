На Львовщине эвакуировали туристов с горы из-за задымления травы

В результате возгорания возникло сильное задымление, поэтому спасатели эвакуировали взрослых и детей с горы.



Пожар тушат около пятидесяти спасателей.



Сейчас огонь не перекинулся на лесные массивы, но есть угроза.



Как сообщал УНН, в ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность в экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.