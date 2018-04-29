На Львовщине эвакуировали туристов с горы из-за задымления травы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На Львовщине, в Сколевском районе произошло возгорание сухой травы, у подножья горы Захар Беркут. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
В результате возгорания возникло сильное задымление, поэтому спасатели эвакуировали взрослых и детей с горы.
Пожар тушат около пятидесяти спасателей.
Сейчас огонь не перекинулся на лесные массивы, но есть угроза.
Как сообщал УНН, в ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность в экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.