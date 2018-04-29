Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У найближчі дні в україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека в екосистемах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 29 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 28 квітня - 1 травня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
У Київській області 29 квітня - 1 травня, крім районів Яготина та Миронівки, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинули троє дітей.