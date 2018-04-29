Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность в экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 29 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
Как отмечается, 28 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.
В Киевской области 29 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.