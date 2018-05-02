Лісові пожежі: на сьогодні виписали всього 5 тис. грн штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У лісах на кінець квітня ліквідовано 98 пожеж на площі 41,3 га. При цьому до адміністративної відповідальності притягнули 32 правопорушника на суму 5 тисяч гривень, повідомили УНН у прес-службі Держлісагентства.
"Станом на 27 квітня у лісах вже ліквідовано 98 пожеж на площі 41,3 га", - повідомили у відомстві.
При цьому проведено понад одну тисячу рейдів та притягнуто до адміністративної відповідальності 32 правопорушника на суму 5 тисяч гривень, повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар.
Окрім того, заступник голови Держлісагентства звернув увагу на те, що гасінням лісових пожеж займаються працівники державних лісогосподарських підприємств із залученням працівників ДСНС.
За його словами, на сьогодні зношеність протипожежної техніки є значною (70% уже понад 40 років, це в основному пожежні автомобілі на шасі ГАЗ-66 та ЗіЛ-131).
"Питання оновлення протипожежної техніки, обладнання та інвентарю стоїть дуже гостро", - наголосив Бондар.
Нагадаємо, у столиці на Трухановому острові сталася пожежа.