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Только Украина может определять приемлемые условия относительно завершения войны - Столтенберг

Киев • УНН

 • 13321857 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми относительно завершения полномасштабной войны. Об этом он сказал в интервью Welt, опубликованном в воскресенье, пишет УНН.

Только Украина может определять приемлемые условия относительно завершения войны - Столтенберг

Цитата

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был прочным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной россией. Только Украина сама может определить условия, которые являются приемлемыми», - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что военные успехи укрепят позицию Украины на переговорах.

«Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем больше у нее карт за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира», - отметил Столтенберг.

Дополнение

Ранее лидеры шести африканских государств, посетившие Киев и Санкт-Петербург, призвали начать мирные переговоры.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, находясь в пятницу в Киеве в составе африканской делегации, представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече "четко" объяснил африканской делегации, что сейчас нельзя допускать переговоров с россией, поскольку это будет означать "заморозку" конфликта.

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