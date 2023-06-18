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Лише Україна може визначати прийнятні умови щодо завершення війни - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна може визначити умови, які є прийнятними щодо завершення повномасштабної війни. Про це він сказав в інтерв'ю Welt, опублікованому в неділю, пише УНН.

Лише Україна може визначати прийнятні умови щодо завершення війни - Столтенберг

Цитата

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був міцним, він має бути справедливим. Мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої росією. Лише Україна сама може визначити умови, які є прийнятними», - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах.

«Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим більше в неї карт за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру», - зазначив Столтенберг.

Доповнення

Раніше лідери шести африканських держав, які відвідали Київ і Санкт-Петербург, закликали розпочати мирні переговори.

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, перебуваючи в п'ятницю в Києві у складі африканської делегації, представив план країн Африки з досягнення миру, що складається з десяти пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі "чітко" пояснив африканській делегації, що наразі не можна допускати перемовин із росією, оскільки це означатиме "замороження" конфлікту.

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