Лише Україна може визначати прийнятні умови щодо завершення війни - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна може визначити умови, які є прийнятними щодо завершення повномасштабної війни. Про це він сказав в інтерв'ю Welt, опублікованому в неділю, пише УНН.
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«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був міцним, він має бути справедливим. Мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої росією. Лише Україна сама може визначити умови, які є прийнятними», - сказав Столтенберг.
Столтенберг зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах.
«Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим більше в неї карт за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру», - зазначив Столтенберг.
Доповнення
Раніше лідери шести африканських держав, які відвідали Київ і Санкт-Петербург, закликали розпочати мирні переговори.
Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, перебуваючи в п'ятницю в Києві у складі африканської делегації, представив план країн Африки з досягнення миру, що складається з десяти пунктів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі "чітко" пояснив африканській делегації, що наразі не можна допускати перемовин із росією, оскільки це означатиме "замороження" конфлікту.