Лишь около 12% женщин-военнослужащих в ВСУ занимают руководящие должности

По словам И.Геращенко, по состоянию на 6 ноября 2017 года в Вооруженных силах Украины проходит военную службу 23 771 женщина-военнослужащий. Из них на должностях офицеров находится только 2916 человек.

Вице-спикер призвала к внедрению гендерного равенства в силовых структурах.

"В ВСУ до сих пор присутствуют барьеры, служащие причиной недостаточного количества женщин-офицеров в офицерском составе. Необходимо разрушить общественный стереотип, что женщина менее пригодна к военной службе, ведь женщины, несущие службу, более дисциплинированы, мотивированы и организованы, чем мужчины", - сказала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, в плену боевиков ОРДЛО находятся 10 женщин.