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Лишь около 12% женщин-военнослужащих в ВСУ занимают руководящие должности

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 24 тысяч женщин, из которых должности офицеров занимают лишь около 3 тысяч. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко на открытии Первого украинского женского конгресса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

По словам И.Геращенко, по состоянию на 6 ноября 2017 года в Вооруженных силах Украины проходит военную службу 23 771 женщина-военнослужащий. Из них на должностях офицеров находится только 2916 человек.

Вице-спикер призвала к внедрению гендерного равенства в силовых структурах.

"В ВСУ до сих пор присутствуют барьеры, служащие причиной недостаточного количества женщин-офицеров в офицерском составе. Необходимо разрушить общественный стереотип, что женщина менее пригодна к военной службе, ведь женщины, несущие службу, более дисциплинированы, мотивированы и организованы, чем мужчины", - сказала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, в плену боевиков ОРДЛО находятся 10 женщин.

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