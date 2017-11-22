Лишь около 12% женщин-военнослужащих в ВСУ занимают руководящие должности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 24 тысяч женщин, из которых должности офицеров занимают лишь около 3 тысяч. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко на открытии Первого украинского женского конгресса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
По словам И.Геращенко, по состоянию на 6 ноября 2017 года в Вооруженных силах Украины проходит военную службу 23 771 женщина-военнослужащий. Из них на должностях офицеров находится только 2916 человек.
Вице-спикер призвала к внедрению гендерного равенства в силовых структурах.
"В ВСУ до сих пор присутствуют барьеры, служащие причиной недостаточного количества женщин-офицеров в офицерском составе. Необходимо разрушить общественный стереотип, что женщина менее пригодна к военной службе, ведь женщины, несущие службу, более дисциплинированы, мотивированы и организованы, чем мужчины", - сказала И.Геращенко.
Как сообщал УНН, в плену боевиков ОРДЛО находятся 10 женщин.