Лише близько 12% жінок-військовослужбоців у ЗСУ займають керівні посади

За словами І.Геращенко, станом на 6 листопада 2017 року у Збройних силах України проходить військову службу 23 771 жінка-військовослужбовець. Із них на посадах офіцерів перебуває лише 2916 осіб.

Віце-спікер закликала до впровадження гендерної рівності в силових структурах.

“У ЗСУ й досі присутні бар’єри, що служать причиною недостатньої кількості жінок-офіцерів в офіцерському складі. Необхідно зруйнувати суспільний стереотип, що жінка менш придатна до військової служби, адже жінки, що несуть службу, дисциплінованіші, мотивованіші та організованіші за чоловіків”, - сказала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, у полоні бойовиків ОРДЛО перебувають 10 жінок.