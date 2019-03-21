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Ликвидирован канал контрабанды в Украину психотропных средств

Киев • УНН

 • 12391 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Контрабандой психотропных средств занимались двое жителей Львовской области, которые входили в состав международной преступной группировки. Об этом написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook, передает УНН.

Ликвидирован канал контрабанды в Украину психотропных средств

"Госпогранслужба Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Ровенской области ликвидировали канал контрабанды психотропных средств. Было установлено, что двое жителей Львовской области, которые входили в состав международной преступной группировки, на протяжении 2017-2019 лет наладили трансграничный канал контрабанды из Польши в Украину через сервисы международной почтовой связи прекурсоров для изготовления психотропных веществ амфетаминного ряда и дальнейшей их реализации подпольную нарколабораторию на территории Ровенской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей", - написал Слободян.

Во время санкционированных следственных действий в одном из складских помещений было обнаружено и изъято более полутора тысяч наркосодержащих таблеток.

"Оба наркодельца задержаны согласно ст. 208 УПК Украины. В рамках открытого уголовного производства фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.311, ч.2 ст.28 и ч.3 ст. 311 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Слободян.

Напомним, в одном из пунктов пропуска Волынской области правоохранители задержали иностранца, который пытался ввезти на территорию Украины килограмм кокаина.

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