Іноземець віз в Україну прихований в автівці кокаїн з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В одному з пунктів пропуску Волинської області правоохоронці затримали іноземця, який намагався ввезти на територію України кілограм кокаїну. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що громадянин Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою особою, мав намір незаконно ввезти на територію України з країни ЄС кокаїн, який збирався потім продати.
Наркотик знайшли у схованці автомобіля.
Іноземця затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, українця у "Борисполі" затримали з 3,5 кг кокаїну.