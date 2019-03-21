Иностранец вез в Украину скрытый в автомобиле кокаин с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В одном из пунктов пропуска Волынской области правоохранители задержали иностранца, который пытался ввезти на территорию Украины килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Правоохранители установили, что гражданин Германии, предварительно договорившись с неустановленным лицом, намеревался незаконно ввезти на территорию Украины из страны ЕС кокаин, который собирался потом продать.
Наркотик нашли в тайнике автомобиля.
Иностранца задержали, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст.305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, украинца в "Борисполе" задержали с 3,5 кг кокаина.