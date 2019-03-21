Ліквідовано канал контрабанди в Україну психотропних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Контрабандою психотропних засобів займалися двоє жителів Львівщини, які входили до складу міжнародного злочинного угрупування. Про це написав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook, передає УНН.
"Держприкордонслужба України спільно зі співробітниками Служби Безпеки України у Рівненській області ліквідували канал контрабанди психотропних засобів. Було встановлено що двоє жителів Львівщини, які входили до складу міжнародного злочинного угрупування, впродовж 2017-2019 років налагодили транскордонний канал контрабанди з Республіки Польща до України через сервіси міжнародного поштового зв’язку прекурсорів для виготовлення психотропних речовин амфетамінного ряду та подальшу їх реалізацію підпільним нарколабораторіям на території Рівненської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей“,- написав Слободян.
Під час санкціонованих слідчих дій в одному зі складських приміщень було виявлено та вилучено більше півтори тисячі нарковмісних пігулок.
“Обох наркоділків затримано згідно ст. 208 КПК України. У межах відкритого кримінального провадження фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.2 ст.311, ч.2 ст.28 і ч.3 ст. 311 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначив Слободян.
Нагадаємо, в одному з пунктів пропуску Волинської області правоохоронці затримали іноземця, який намагався ввезти на територію України кілограм кокаїну.