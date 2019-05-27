Ликвидность недвижимости на вторичном рынке снизилась - эксперт

“Жилье выгоднее покупать на стадии строительства. На начальных этапах застройщики всегда предлагают более низкую цену. Можно сэкономить 15-20% от реальной стоимости квартиры. Также цена зависит от компании, объектов, локации и конкуренции. В то же время важным является фактор надежности компании. Чтобы не потерять деньги, тщательно проверяйте застройщиков”, – говорит эксперт.

По его словам, внимание надо обращать на показатель ликвидности – сколько времени понадобится владельцу имущества, чтобы продать жилье и вернуть свои деньги.

“На вторичном рынке за последние годы ликвидность недвижимости существенно снизилась. Чтобы выгодно продать квартиру, понадобится от 3 до 6 месяцев. Если сбыть жилье надо в более сжатые сроки, придется уменьшать цену. Рискуете потерять часть денег”, – объясняет Руслан Земляной.

Чтобы заработать, люди или продают жилье, или сдают его в аренду.

Как писал УНН, много экономических экспертов придерживаются мнения, что едва ли не единственными инструментом для сохранения и приумножения средств для украинцев является недвижимость. А эксперты по недвижимости советуют обращать внимание на первичный рынок, ведь здесь есть свои преимущества: новые коммуникации и инфраструктура, а также возможность воспользоваться ипотекой или рассрочкой от застройщика. Кроме того, на ранних этапах строительства жилье стоит, как правило, на 25-30% дешевле, чем после завершения.

Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее инвестировать на начальном этапе строительства - тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" - до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, происходят в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.