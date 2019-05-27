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Ліквідність нерухомості на вторинному ринку знизилася - експерт

Ліквідність нерухомості на вторинному ринку знизилася - експерт

Київ • УНН

 • 11467 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Щоб зберегти гроші, краще інвестувати у ринок нерухомості. Йдеться зокрема про квартири на первинному ринку. За 10 років таке житло не втратить ні в ціні, ні в якості, розповів керівник професійного клубу забудовників Руслан Земляний, повідомляє УНН з посиланням на Газету по-українськи.

"Житло вигідніше купувати на стадії будівництва. На початкових етапах забудовники завжди пропонують нижчу ціну. Можна заощадити 15-20% від реальної вартості квартири. Також ціна залежить від компанії, об'єктів, локації і конкуренції. Водночас важливим є фактор надійності компанії. Щоб не втратити гроші, ретельно перевіряйте забудовників", - говорить експерт.

За його словами, увагу треба звертати на показник ліквідності - скільки часу знадобиться власнику майна, щоб продати житло і повернути свої гроші.

"На вторинному ринку за останні роки ліквідність нерухомості істотно знизилася. Щоб вигідно продати квартиру, знадобиться від 3 до 6 місяців. Якщо збути житло треба у більш стислі терміни, доведеться зменшувати ціну. Ризикуєте втратити частину грошей", - пояснює Руслан Земляний.

Щоб заробити, люди або продають житло, або здають його в оренду.

Як писав УНН, багато економічних експертів дотримуються думки, що чи не єдиними інструментом для збереження і примноження коштів для українців є нерухомість. А експерти з нерухомості радять звертати увагу на первинний ринок, адже тут є свої переваги: нові комунікації і інфраструктура, а також можливість скористатися іпотекою або розстрочкою від забудовника. Окрім того, на ранніх етапах будівництва житло коштує, як правило, на 25-30% дешевше, ніж після завершення.

Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, вигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник усі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

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