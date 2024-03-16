Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер

В Одессу прибыло руководство полиции, об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает УНН.

На месте вчерашнего теракта со стороны рф побывали министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Нацпола Иван Выговский.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий ракетного обстрела, работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.

Напомним

Как сообщалось, 15 марта российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.