Ликвидация банков: на этой неделе планируется продажа активов на 23,2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На этой неделе ФГВФЛ планирует получить от продажи активов ликвидируемых банков 23,19 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда.
"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 23 млрд 186,83 млн грн", - сказано в сообщении.
Из них на сумму 22 млрд 472,02 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 714,8 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,01 млн грн.
На прошлой неделе состоялась продажа активов 25 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 70,42 млн грн.
Из них на 47,57 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 22,68 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,15 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн - от продажи других активов (картин, монет и т.п.) и 0,003 млн грн от продажи дебиторской задолженности перед банками.
Напомним, в июне Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил НБУ и Минфину почти 200 млн грн процентов по кредитам.