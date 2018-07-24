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Ліквідація банків: цього тижня планується продаж активів на 23,2 млрд грн

Ліквідація банків: цього тижня планується продаж активів на 23,2 млрд грн

Київ • УНН

 • 10269 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього тижня ФГВФО планує отримати від продажу активів банків, що ліквідуються 23,19 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.

“Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 23 млрд 186,83 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Із них на суму 22 млрд 472,02 млн грн ­ виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 714,8 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,01 млн грн.

Минулого тижня відбувся продаж активів 25 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 70,42 млн грн.

Із них на 47,57 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 22,68 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,15 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,02 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо) та 0,003 млн грн від продажу дебіторської заборгованості перед банками.

Нагадаємо, у червні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив НБУ та Мінфіну майже 200 млн грн відсотків за кредитами.

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