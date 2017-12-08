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Лекарства в Украине будут регистрировать без экспертизы

Лекарства в Украине будут регистрировать без экспертизы

Киев  •  УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Срок регистрации иностранных медицинских препаратов в Украине сократится в разы. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Она отметила, что теперь иностранным фармацевтическим компаниям будет проще зайти на отечественный рынок.

Так, стоимость процедуры регистрации генерического лекарственного препарата уменьшится почти в 10 раз. Процесс регистрации будет занимать 17 дней вместо 90. Также, вместо повторной экспертизы лекарств в Украине будут признавать решения регуляторных агентств США, Европы, Канады и других стран.

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"Время подготовки досье для подачи в Центр тоже сокращается. Это уже привилегии бизнеса, поскольку не нужно переводить значительную часть документов, не нужно делать другие технические вещи, которые, по нашей информации, забирали от месяца до трех", – рассказала глава ГЭЦ.

Напомним, по причине действия моратория, в украинских аптеках качество лекарств никто не контролирует.

Также напомним, что в отношении должностных лиц ГЭЦ открыто уголовное производство по факту незаконной регистрации препаратов (на основании фальшивых данных), и одному из чиновников Центра уже вручено сообщение о подозрении.

В рамках расследования, следователи установили системные нарушения со стороны ГЭЦ при регистрации лекарств. В частности, речь идет о регистрации препаратов без полного досье или же на основании недостоверных документов.

Т.Думенко в рамках дела ещё допрошена не была. При этом она подтвердила информацию о сотрудничестве ГЭЦ с компанией "Фармагейт", фигурирующей в расследовании. Добавим, что указанная фирма, согласно информации с официально сайта, работает в России.

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