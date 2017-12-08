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Ліки в Україні реєструватимуться без експертизи

Ліки в Україні реєструватимуться без експертизи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Термін реєстрації іноземних медичних препаратів в Україні скоротиться в рази. Про це повідомила директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Думенко на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Вона зазначила, що тепер іноземним фармацевтичним компаніям буде простіше зайти на вітчизняний ринок.

Так, вартість процедури реєстрації генеричного лікарського препарату зменшиться майже в 10 разів. Процес реєстрації буде займати 17 днів замість 90. Також, замість повторної експертизи ліків в Україні будуть визнавати рішення регуляторних агентств США, Європи, Канади та інших країн.

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"Час підготовки досьє для подачі в Центр теж скорочується. Це вже привілеї бізнесу, оскільки не потрібно переводити значну частину документів, не потрібно робити інші технічні речі, які, за нашою інформацією, забирали від місяця до трьох", - розповіла глава ДЕЦ.

Нагадаємо, через дію мораторію, в українських аптеках якість ліків ніхто не контролює.

Також нагадаємо, що в відношенні посадових осіб ДЕЦ відкрито кримінальне провадження за фактом незаконної реєстрації препаратів (на підставі фальшивих даних), і одному з чиновників Центру вже вручено повідомлення про підозру.

В рамках розслідування, слідчі встановили системні порушення з боку ДЕЦ при реєстрації ліків. Зокрема, мова йде про реєстрацію препаратів без повного досьє або ж на підставі недостовірних документів.

Т.Думенко в рамках справи ще допитана була. При цьому вона підтвердила інформацію про співпрацю ДЕЦ з компанією "Фармагейт", яка фігурує в розслідуванні. Додамо, що зазначена фірма, згідно з інформацією з офіційно сайту, працює в Росії.

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