Лиховой: на юге враг нанес более 300 ударов с помощью дронов-камикадзе

На юге за прошедшие сутки российские оккупанты совершили более 330 ударов с помощью дронов-камикадзе. Он отметил, что это наибольшее количество за последнее время. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

Ежедневно у нас уже двузначными цифрами измеряется количество боевых столкновений, что за последние месяц-полтора не типично для нашего направления, где было определенное относительное затишье. Но еще и синхронно с этим значительно возросло количество артиллерийских обстрелов. Вчера их было 312, из них почти половина приходится на Херсонскую область. Это то, что по нашим позициям плюс к населенным пунктам. Также противник за минувшие сутки нанес 331 удар дронами-камикадзе, не считая "Шахедов", и это больше всего за несколько последних месяцев, - сообщил Лиховой.

Он также отметил, что кроме того, возросло количество сбросов боеприпасов с беспилотников, их было 224, это тоже резкое повышение этого показателя.

То есть есть есть основания говорить, что враг увеличивает интенсивность боевых действий и по количеству пехотных штурмов, и по количеству обстрелов и поражений наших позиций и гражданских населенных пунктов, в частности на Приднепровском направлении и также на Ореховском направлении в Запорожской области, - добавил он.

Напомним

Спикер ОСУВ "Таврия" сообщал об активном использовании россиянами отравляющих боеприпасов с коптеров и БПЛА. За август было сброшено около 200 таких боеприпасов на линии соприкосновения в зоне ОСУВ "Таврия".