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Лиховій: на півдні ворог завдав понад 300 ударів за допомогою дронів-камікадзе

Лиховій: на півдні ворог завдав понад 300 ударів за допомогою дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 21574 перегляди

На півдні України за добу зафіксовано 331 удар дронами-камікадзе та 312 артилерійських обстрілів. Речник ОСУВ "Таврія" повідомив про зростання інтенсивності бойових дій з боку окупантів.

На півдні протягом минулої доби російські окупанти здійснили понад 330 ударів за допомогою дронів-камікадзе. Він наголосив, що це найбільша кількість за останній час.  Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодня у нас вже двозначними цифрами вимірюється кількість бойових зіткнень, що за останні місяць-півтора не типово для нашого напрямку, де було певне відносне затишчя. Але ще й синхронно з цим значно зросла кількість артилерійських обстрілів. Вчора їх було 312, з них майже половина припадає на Херсонську область. Це те, що по наших позиціях плюс до населених пунктів. Також противник за минулого добу завдав 331 удар дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахедів", і це найбільше за кілька останніх місяців,

- повідомив Лиховій.

Він також зазначив, що крім того, зросла кількість скидів боєприпасів із безпілотників, їх було 224, це теж різке підвищення цього показника.

Тобто маємо підстави говорити, що ворог збільшує інтенсивність бойових дій і за кількістю піхотних штурмів, і за кількістю обстрілів та уражень наших позицій і цивільних населених пунктів, зокрема на Придніпровському напрямку і також на Оріхівському напрямку в Запорізькій області,

- додав він.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Таврія" повідомляв про активне використання росіянами отруйних боєприпасів з коптерів і БПЛА. За серпень було скинуто близько 200 таких боєприпасів на лінії зіткнення в зоні ОСУВ "Таврія".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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