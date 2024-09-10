Лиховій: на півдні ворог завдав понад 300 ударів за допомогою дронів-камікадзе

На півдні протягом минулої доби російські окупанти здійснили понад 330 ударів за допомогою дронів-камікадзе. Він наголосив, що це найбільша кількість за останній час. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодня у нас вже двозначними цифрами вимірюється кількість бойових зіткнень, що за останні місяць-півтора не типово для нашого напрямку, де було певне відносне затишчя. Але ще й синхронно з цим значно зросла кількість артилерійських обстрілів. Вчора їх було 312, з них майже половина припадає на Херсонську область. Це те, що по наших позиціях плюс до населених пунктів. Також противник за минулого добу завдав 331 удар дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахедів", і це найбільше за кілька останніх місяців,