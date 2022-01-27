Врач рассказал, связан ли колоректальный рак с едой и кто входит в группу риска

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КИЕВ. 28 января. УНН. Колоректальный рак – одно из самых распространенных заболеваний, которое достаточно тяжело протекает и требует серьезного комплексного лечения, передает УНН.

Детали

Более того, в последнее десятилетие в странах Европы и США на первое место среди злокачественных опухолей пищеварительного тракта (рак органов пищеварения — ред.) вышел именно колоректальный рак, который составляет более половины всех случаев рака органов пищеварения. В дальнейшем, из-за старения населения на планете, ожидается ухудшение ситуации. По словам заведующего отделением диагностической и интервенционной эндоскопии Больницы израильской онкологии LISOD Вадима Корпяка, колоректальный рак может быть вызван как внешними, так и внутренними факторами.

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Цитата

“По статистике, колоректальный рак чаще всего обнаруживается у людей, которые употребляют мало клетчатки, но много мяса. При этом мы не можем констатировать, что полный отказ от мяса уменьшает риски заболеть раком. Во всем нужна мера”, — подчеркнул врач.

Разумеется, риск рака возникает не от единичных погрешностей в диете, а от неправильного питания в течение длительного времени. То есть риск увеличивается с возрастом, и, как правило, начинает реализовываться в виде опухолей толстой кишки к 45-50 годам. Этот возраст и является стартовым для начала скрининга, то есть выполнения первой в жизни скрининговой колоноскопии.

“Кроме возраста, фактором риска может быть и наследственность. Это и наследственные раковые синдромы (синдром Линча), и семейные аденоматозные полипозы. Для пациентов с отягощенным семейным анамнезом скрининг начинается на 10 лет раньше, чем в здоровой популяции, или в возрасте на 10 лет раньше, чем младший возраст обнаружения рака толстой кишки в семье. Для пациентов с семейными полипозами возраст первой скрининговой колоноскопии зависит от типа полипоза и может варьировать от 12 до 30 лет”, — подчеркнул врач.

Главная опасность колоректального рака заключается в том, что до того, как привести к нарушениям функционирования органа, клинически она себя никак не проявляет. Только после нарушения проходимости кишечника начинаются симптомы, а это может быть уже довольно поздней стадией.

“Поэтому мы рекомендуем проходить колоноскопию каждому пациенту старше 45 лет. Многие боятся процедуры, из-за якобы болезненных ощущений, но это давно не так. Благодаря применению современных технологий обследование не вызывает боли! Чаще во время процедуры пациент спокойно спит (под анестезией — ред.), а врач тем временем внимательно осматривает слизистую. Новейшая аппаратура экспертного класса в LISOD позволяет заметить малейшие опасные изменения — ничто не останется без внимания специалиста. Из-за того, что человек пребывает во сне, специалист не пытается как можно быстрее закончить процедуру, чтобы не причинять боль пациенту. Напротив: врач уверен, что его действия не вызывают никакого дискомфорта, поэтому спокойно и уверенно выполняет свою работу”, — рассказал хирург, эндоскопист, Заведующий отделением диагностической и интервенционной эндоскопии Вадим Корпяк.

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