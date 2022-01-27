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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лікар розповів, чи пов'язаний колоректальний рак з їжею та хто входить до групи ризику

Лікар розповів, чи пов'язаний колоректальний рак з їжею та хто входить до групи ризику

Київ • УНН

 • 42967 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Колоректальний рак - одне з найпоширеніших захворювань, яке досить важко протікає і вимагає серйозного комплексного лікування, передає УНН.

Деталі

Більше того, в останнє десятиліття в країнах Європи і США на перше місце серед злоякісних пухлин травного тракту (рак органів травлення — ред.) вийшов саме колоректальний рак, який становить більше половини всіх випадків раку органів травлення. Надалі, через старіння населення на планеті, очікується погіршення ситуації. За словами завідувача відділенням діагностичної та інтервенційної ендоскопії лікарні ізраїльської онкології LISOD Вадима Корпяка, колоректальний рак може бути викликаний як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.

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Цитата

“За статистикою, колоректальний рак найчастіше виявляється у людей, які вживають мало клітковини, але багато м'яса. При цьому ми не можемо констатувати, що повна відмова від м'яса зменшує ризики захворіти на рак. У всьому потрібна міра", - підкреслив лікар.

Зрозуміло, ризик раку виникає не від одиничних похибок в дієті, а від неправильного харчування протягом тривалого часу. Тобто ризик збільшується з віком, і, як правило, починає реалізовуватися у вигляді пухлин товстої кишки до 45-50 років. Цей вік і є стартовим для початку скринінгу, тобто виконання першої в житті скринінгової колоноскопії.

"Крім віку, фактором ризику може бути і спадковість. Це і спадкові ракові синдроми (синдром Лінча), і сімейні аденоматозні поліпози. Для пацієнтів з обтяженим сімейним анамнезом скринінг починається на 10 років раніше, ніж у здоровій популяції, або у віці на 10 років раніше, ніж молодший вік виявлення раку товстої кишки в сім'ї. Для пацієнтів з сімейними поліпозами вік першої скринінгової колоноскопії залежить від типу поліпозу і може варіювати від 12 до 30 років", — підкреслив лікар.

Головна небезпека колоректального раку полягає в тому, що до того, як привести до порушень функціонування органу, клінічно вона себе ніяк не проявляє. Тільки після порушення прохідності кишечника починаються симптоми, а це може бути вже досить пізньою стадією.

“Тому ми рекомендуємо проходити колоноскопію кожному пацієнту старше 45 років. Багато хто боїться процедури, через нібито хворобливі відчуття, але це давно не так. Завдяки застосуванню сучасних технологій обстеження не викликає болю! Найчастіше під час процедури пацієнт спокійно спить (під анестезією — ред.), а лікар тим часом уважно оглядає слизову. Новітня апаратура експертного класу в LISOD дозволяє помітити найменші небезпечні зміни - ніщо не залишиться без уваги фахівця. Через те, що людина перебуває уві сні, фахівець не намагається якомога швидше закінчити процедуру, щоб не завдавати біль пацієнтові. Навпаки: лікар впевнений, що його дії не викликають ніякого дискомфорту, тому спокійно і впевнено виконує свою роботу", — розповів хірург, ендоскопіст, завідувач відділенням діагностичної та інтервенційної ендоскопії Вадим Корпяк.

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