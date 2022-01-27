Помогает ли альтернативная медицина в лечении рака, - комментарий врача

КИЕВ. 27 января. УНН. Гомеопатические препараты (препараты, не содержащие действующие вещества, - ред.) никак не могут помочь пациенту, у которого диагностировали рак. Об этом журналистам УНН рассказал Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков. С фитопрепаратами (лекарственные средства, получаемые исключительно из растительного сырья, - ред.) нужно быть осторожным – они могут как навредить, так и помочь пациенту, поэтому их употребление обязательно должно обсуждаться с врачом.