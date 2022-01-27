Чи допомагає альтернативна медицина у лікуванні раку, - коментар лікаря

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"Необхідно розуміти різницю між фітотерапією і гомеопатією. Ні фітотерапія, ні гомеопатія, на жаль, не допоможуть вилікувати жоден з численних видів раку. Але, на відміну від класичних гомеопатичних препаратів, фітотерапевтичні - мають діючі речовини. Класичний гомеопатичний препарат не може ні допомогти, ні нашкодити. А ось фітопрепарати теоретично можуть бути показані для лікування або корекції супутнього раку захворювання. І про них, як і про будь-які ліки, які приймає пацієнт, варто розповісти своєму онкологу. Наприклад, деякі речовини не можна приймати при різних протоколах хіміотерапії. І не тільки ліки. У ряді випадків строго не рекомендується їсти, наприклад, грейпфрути", - пояснив Максим Єрмаков.

Цікавий факт

Онкологи з Єльського університету (Америка, - ред.) провели дослідження, в результаті якого виявилося, що люди, які вдаються до альтернативних методів лікування раку, схильні відмовлятися від доказової медицини.

"Аналіз показав, що пацієнти були схильні відмовлятися від хіміо, радіотерапії, хірургії та інших видів лікування, віддаючи перевагу альтернативним методикам. Це аж ніяк не сприяло їх виживанню (...) На жаль, вся справа у ставленні до ролі альтернативної терапії. Вона може використовуватися для полегшення ускладнень при лікуванні від раку, але багато хто сприймає її саму і як ефективний метод лікування теж", - розповів провідний автор дослідження професор Джеймс Ю.

Згідно з результатами дослідження, п'ятирічне виживанння після початку лікування у тих, хто вдавався до альтернативних методів, склала 82,2%, порівняно з 86,6% у решти пацієнтів.

"Реальність така, що люди вірять, що методи з недоведеною ефективністю і безпекою підвищать їх шанси на виживання і одужання, але відбувається навпаки", - підкреслюють вчені.

Нагадаємо

Раніше Наталія Рибак, фахівець з фізичної реабілітації лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіла, що пацієнтам, у яких діагностовано рак, рекомендовані заняття спортом. Але всі фізичні навантаження повинні обговорюватися з лікарем.