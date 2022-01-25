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15 марта, 19:03 • 106472 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142868 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123245 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116793 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104681 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101392 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92753 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123907 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Провоцирует ли сахар увеличение опухоли - комментарий врача

Провоцирует ли сахар увеличение опухоли - комментарий врача

Киев • УНН

 • 77326 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В открытом доступе существует огромное количество противоречивых данных и мифов по поводу того, провоцирует ли сахар увеличение опухоли. Это становится проблемой для онкобольных и их семей при принятии решения о диете пациентов. По мнению клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Андрея Саулова, количество съеденного сахара никоим образом не провоцирует рост опухоли, передает УНН.

Цитата

“Каждая клетка нашего тела, и клетки рака не исключение, потребляет глюкозу и таким образом получает энергию. И даже если вы употребляете много сахара, от этого ваша опухоль не будет расти быстрее. И наоборот: уменьшение количества сахара не заставит клетки рака делиться медленнее. При этом на вопрос „Стоит ли есть много сахара“ ответ всё же отрицательный. Так как неправильное питание вместе с отсутствием физических нагрузок приводит к появлению лишнего веса и ожирения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития рака и повышает риск рецидива. Но и впадать в крайности полностью отказываться от сахара смысла нет. Лучше съесть несколько чайных ложек настоящего сахара в день, чем употреблять его заменители”, — считает врач.

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По теме

Швейцарские ученые провели исследование и пришли к выводу, что уровень магния в крови определяет способность иммунной системы бороться с раковыми клетками.

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