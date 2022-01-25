Чи провокує цукор збільшення пухлини - коментар лікаря

Цитата

“Кожна клітина нашого тіла, і клітини раку не виняток, споживає глюкозу і таким чином отримує енергію. І навіть якщо ви вживаєте багато цукру, від цього ваша пухлина не буде рости швидше. І навпаки: зменшення кількості цукру не змусить клітини раку ділитися повільніше. При цьому на питання: "Чи варто їсти багато цукру?“ відповідь все ж негативна. Так як неправильне харчування разом з відсутністю фізичних навантажень призводить до появи зайвої ваги і ожиріння, що, в свою чергу, збільшує ймовірність розвитку раку і підвищує ризик рецидиву. Але і впадати в крайнощі - повністю відмовлятися від цукру - сенсу немає. Краще з'їсти кілька чайних ложок справжнього цукру в день, ніж вживати його замінники", - вважає лікар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар розповів як відновитися після гістеректомії

По темі

Швейцарські вчені провели дослідження і прийшли до висновку, що рівень магнію в крові визначає здатність імунної системи боротися з раковими клітинами.