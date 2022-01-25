Чи провокує цукор збільшення пухлини - коментар лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У відкритому доступі існує величезна кількість суперечливих даних і міфів з приводу того, чи провокує цукор збільшення пухлини. Це стає проблемою для онкохворих та їх сімей при прийнятті рішення про дієту пацієнтів. На думку клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрія Саулова, кількість з'їденого цукру жодним чином не провокує зростання пухлини, передає УНН.
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“Кожна клітина нашого тіла, і клітини раку не виняток, споживає глюкозу і таким чином отримує енергію. І навіть якщо ви вживаєте багато цукру, від цього ваша пухлина не буде рости швидше. І навпаки: зменшення кількості цукру не змусить клітини раку ділитися повільніше. При цьому на питання: "Чи варто їсти багато цукру?“ відповідь все ж негативна. Так як неправильне харчування разом з відсутністю фізичних навантажень призводить до появи зайвої ваги і ожиріння, що, в свою чергу, збільшує ймовірність розвитку раку і підвищує ризик рецидиву. Але і впадати в крайнощі - повністю відмовлятися від цукру - сенсу немає. Краще з'їсти кілька чайних ложок справжнього цукру в день, ніж вживати його замінники", - вважає лікар.
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