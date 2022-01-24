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Исследование: магний помогает иммунной системе бороться с раком

Исследование: магний помогает иммунной системе бороться с раком

Киев • УНН

 • 77824 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Уровень магния в крови определяет способность иммунной системы бороться с раковыми клетками. К такому выводу пришли швейцарские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал Science Direct.

Детали

Так, специалисты провели исследование и установили, что магний в кровотоке позволяет Т-клеткам (Т-лимфоциты, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе) нацеливаться на аномальные или инфицированные клетки.

“Т-клетки могут эффективно устранять аномальные или инфицированные клетки только в том случае, когда среда обитания богата магнием. В частности, магний важен для работы поверхностного белка Т-клеток — LFA-1. Он действует как место стыковки и выполняет главную роль в активации Т-клеток.

Напротив, в неактивном состоянии этот стыковочный сегмент имеет изогнутую форму и не может эффективно связываться с инфицированными или аномальными клетками”, — объясняет профессор факультета биомедицины Базельского университета
Кристоф Хесс.

Данное исследование может стать важным открытием для современной иммунотерапии рака, убеждены ученые. Предлагаемые ими методы лечения направлены на мобилизацию иммунной системы, в частности цитотоксических Т-клеток. На экспериментальных моделях исследователи показали, что иммунный ответ Т-клеток против раковых клеток усиливался за счет увеличения локальной концентрации магния в опухолях.

“Чтобы подтвердить это наблюдение клинически, мы сейчас ищем способы целенаправленно увеличить концентрацию магния в опухолях”, — добавил Хесс.

Ранее

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков заявил, что если клинические испытания подтвердят эффективность анализа крови, выявляющего более 50 типов рака, то это открытие станет большим подспорьем в изучении онкологии.

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