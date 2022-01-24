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Шахед-136

Дослідження: магній допомагає імунній системі боротися із раком

Дослідження: магній допомагає імунній системі боротися із раком

Київ • УНН

 • 77836 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Рівень магнію в крові визначає здатність імунної системи боротися з раковими клітинами. Такого висновку дійшли швейцарські вчені, передає УНН з посиланням на науковий журнал Science Direct.

Деталі

Так, фахівці провели дослідження і встановили, що магній в кровотоці дозволяє Т-клітинам (Т-лімфоцити, відіграють важливу роль у набутій імунній відповіді) націлюватися на аномальні або інфіковані клітини.

"Т-клітини можуть ефективно усувати аномальні або інфіковані клітини тільки в тому випадку, коли середовище проживання багате магнієм. Зокрема, магній важливий для роботи поверхневого білка Т-клітин-LFA-1. Він діє як місце стикування і виконує головну роль в активації Т-клітин.

Навпаки, в неактивному стані цей стикувальний сегмент має вигнуту форму і не може ефективно зв'язуватися з інфікованими або аномальними клітинами", — пояснює професор факультету біомедицини Базельського університету
Крістоф Хесс.

Дане дослідження може стати важливим відкриттям для сучасної імунотерапії раку, переконані вчені. Пропоновані ними методи лікування спрямовані на мобілізацію імунної системи, зокрема цитотоксичних Т-клітин. На експериментальних моделях дослідники показали, що імунна відповідь Т-клітин проти ракових клітин посилювалася за рахунок збільшення локальної концентрації магнію в пухлинах.

"Щоб підтвердити це спостереження клінічно, ми зараз шукаємо способи цілеспрямовано збільшити концентрацію магнію в пухлинах", - додав Хесс.

Раніше

Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков заявив, що якщо клінічні випробування підтвердять ефективність аналізу крові, що виявляє більше 50 типів раку, то це відкриття стане великою підмогою у вивченні онкології.

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