Врач рассказал как восстановиться после гистерэктомии

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В наше время основные причины удаления матки — злокачественные новообразования шейки матки, тела матки (эндометрия, - ред.), яичников, - рассказал врач.

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"Всего различают 3 вида удаления матки: субтотальная гистерэктомия - надвлагалищная ампутация матки, при которой сохраняется шейка матки, тотальная гистерэктомия - экстирпация матки, при которой удаляется тело матки вместе с шейкой, и радикальная гистерэктомия, при которой удаляются также фаллопиевы трубы и яичники. Все эти хирургические вмешательства относятся к радикальным операциям. И именно они ведут к полному излечению пациента", - объяснил врач.

В среднем, операция длится от одного до двух часов, после чего пациент пребывает в больнице еще сутки (при лапароскопической операции, - ред.), если не наблюдаются осложнения. Реабилитация же может занять до одного месяца.

"Реабилитация после гистерэктомии, если операция была выполнена лапароскопически (через небольшие разрезы на животе, - ред.), обычно занимает около 3-4 недель. В это время следует ограничить физические нагрузки, больше времени отдыхать и проводить на свежем воздухе, полноценно питаться", - подчеркнул врач.

Пациент, перенесший гистерэктомию, требует качественной реабилитационной поддержки: в первые 3 недели следует ограничить физические нагрузки, не поднимать грузы тяжелее 5 кг, носить компрессионные чулки (для профилактики тромбофлебита, - ред.), соблюдать диету, выполнять упражнения Кегеля и принимать все препараты, назначенные лечащим врачом.

Питание после гистерэктомии

Правильного питания после гистерэктомии должен придерживаться каждый пациент. Диетологи рекомендуют есть побольше супов, каш, рыбы и мяса (в вареном виде или на пару, - ред.). В обязательном порядке исключается фаст-фуд, алкоголь, газировка и сладкие напитки. Кроме этого, лучше исключить все продукты, которые могут вызывать вздутие живота: начиная от капусты и заканчивая кукурузой. А вот продукты, содержащие железо, лучше употреблять в большом количестве (гранат, курага и мед, - ред.).

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