Лікар розповів як відновитися після гістеректомії

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У наш час основні причини видалення матки — злоякісні новоутворення шийки матки, тіла матки (ендометрія, - ред.), яєчників, - розповів лікар.

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"Усього розрізняють 3 види видалення матки: субтотальна гістеректомія - надпіхвова ампутація матки, при якій зберігається шийка матки, тотальна гістеректомія - екстирпація матки, при якій видаляється тіло матки разом з шийкою, і радикальна гістеректомія, при якій віддаляються також фаллопієві труби і яєчники. Всі ці хірургічні втручання відносяться до радикальних операцій. І саме вони ведуть до повного лікування пацієнта", - пояснив лікар.

В середньому, операція триває від однієї до двох годин, після чого пацієнт перебуває в лікарні ще добу (при лапароскопічній операції, - ред.), якщо не спостерігаються ускладнення. Реабілітація ж може зайняти до одного місяця.

"Реабілітація після гістеректомії, якщо операція була виконана лапароскопічно (через невеликі розрізи на животі, - ред.), зазвичай займає близько 3-4 тижнів. У цей час слід обмежити фізичні навантаження, більше часу відпочивати і проводити на свіжому повітрі, повноцінно харчуватися", - підкреслив лікар.

Пацієнт, який переніс гістеректомію, вимагає якісної реабілітаційної підтримки: в перші 3 тижні слід обмежити фізичні навантаження, не піднімати вантажі важче 5 кг, носити компресійні панчохи (для профілактики тромбофлебіту, - ред.), дотримуватися дієти, виконувати вправи Кегеля і приймати всі препарати, призначені лікарем.

Харчування після гістеректомії

Правильного харчування після гістеректомії повинен дотримуватися кожен пацієнт. Дієтологи рекомендують їсти побільше супів, каш, риби і м'яса (у вареному вигляді або на пару, - ред.). В обов'язковому порядку виключається фаст-фуд, алкоголь, газована вода і солодкі напої. Крім цього, краще виключити всі продукти, які можуть викликати здуття живота: починаючи від капусти і закінчуючи кукурудзою. А ось продукти, що містять залізо, краще вживати у великій кількості (гранат, курага і мед, - ред.).

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