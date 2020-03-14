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Врач-эпидемиолог рассказал, стоит ли использовать маски для защиты от коронавируса

Врач-эпидемиолог рассказал, стоит ли использовать маски для защиты от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 50208 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

"Любые маски целесообразно использовать. Потому что данный возбудитель передается воздушно-капельным путем, и передается человеку от человека. Человек может заразиться через дыхание, через слизистые оболочки и глаза... Маска не защищает, но она снижает риск заболевания", - сказал Рубан.

Рубан отметил, что есть рекомендации ВОЗ и американских ученых, маски нужно использовать только больным людям.

"Но при коронавирусной инфекции 60% (людей ред.) не имеют симптомов, но являются носителями и источником инфекции. Поэтому Китай, Тайвань, Сингапур ввели массовое внедрение системы защиты органов дыхания в закрытых помещениях... ", - рассказал Рубан.

По его словам, совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Госпродпотребслужба сегодня проводит консультацию, по наработке конкретных рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции и использованию средств индивидуальной защиты, в том числе масок.

"Как указывают тайваньские и сингапурские ученые, это аэрозольная инфекция.... обычная четырех слойная марлевая маска снижает уровень инфекции", - отметил Рубан.

Также Рубан напомнил, что маску нужно использовать единоразов и в течение 2-3 часов максимум.

"Важно, чтобы маска закрывала носогубной треугольник на лице и плотно прилегала", - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на полках в аптеках должны быть маски.

Напомним, врач-эпидемиолог рассказал, что нужно иметь в аптечке для уменьшения риска инфицирования коронавирусом.

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