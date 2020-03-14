Врач-эпидемиолог рассказал, стоит ли использовать маски для защиты от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".
"Любые маски целесообразно использовать. Потому что данный возбудитель передается воздушно-капельным путем, и передается человеку от человека. Человек может заразиться через дыхание, через слизистые оболочки и глаза... Маска не защищает, но она снижает риск заболевания", - сказал Рубан.
Рубан отметил, что есть рекомендации ВОЗ и американских ученых, маски нужно использовать только больным людям.
"Но при коронавирусной инфекции 60% (людей ред.) не имеют симптомов, но являются носителями и источником инфекции. Поэтому Китай, Тайвань, Сингапур ввели массовое внедрение системы защиты органов дыхания в закрытых помещениях... ", - рассказал Рубан.
По его словам, совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Госпродпотребслужба сегодня проводит консультацию, по наработке конкретных рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции и использованию средств индивидуальной защиты, в том числе масок.
"Как указывают тайваньские и сингапурские ученые, это аэрозольная инфекция.... обычная четырех слойная марлевая маска снижает уровень инфекции", - отметил Рубан.
Также Рубан напомнил, что маску нужно использовать единоразов и в течение 2-3 часов максимум.
"Важно, чтобы маска закрывала носогубной треугольник на лице и плотно прилегала", - добавил он.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на полках в аптеках должны быть маски.
Напомним, врач-эпидемиолог рассказал, что нужно иметь в аптечке для уменьшения риска инфицирования коронавирусом.