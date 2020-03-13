Зеленський щодо протидії коронавірусу: на полицях в аптеках повинні бути маски
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На полицях в аптеках повинні бути маски. Це найкращий меседж, це найкраща комунікація замість слів, коли на полицях є всі засоби. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорили заходи з протидії поширенню коронавірусу, передає УНН.
Як повідомили в Офісі Президента, учасники засідання обговорили питання забезпечення населення медичними масками.
Президент наголосив, що всі аптечні заклади мають бути забезпечені необхідною кількістю медичних масок.
“На полицях в аптеках повинні бути маски. Це найкращий меседж, це найкраща комунікація замість слів, коли на полицях є всі засоби. Хай їх купують чи не купують — але вони повинні бути”, - зазначив Глава держави.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.