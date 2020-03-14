Лікар-епідеміолог розповів, чи варто використовувати маски для захисту від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Маски допомагають знизити ризик інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту “Зберігайте спокій!”.
"Будь-які маски доцільно використовувати. Тому що даний збудник передається повітряно-крапельним шляхом, й передається людині від людини. Особа може інфікуватися через дихання, через слизові оболонки та очі... Маска не захищає, але вона знижує ризик захворювання“,- сказав Рубан.
Рубан зазначив, що є рекомендації ВООЗ та американських вчених, що маски потрібно використовувати тільки хворим людям.
“Але при коронавірусній інфекції 60% (людей —ред.) не мають симптомів, але є носіями та джерелом інфекції. Тому Китай, Тайвань, Сінгапур запровадили масове впровадження системи захисту органів дихання в закритих приміщеннях...”, — розповів Рубан.
За його словами, спільно з Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Держпродспоживслужба сьогодні проводить консультацію, щодо напрацювання конкретних рекомендацій щодо протидії коронавірусній інфекції та використання засобів індивідуального захисту, в тому числі масок.
“Як вказують тайванські та сінгапурські вчені , це аерозольна інфекція.... звичайна чотирьох шарова марлева маска знижує рівень інфекції”, — зазначив Рубан.
Також Рубан нагадав, що маску потрібно використовувати одноразово й протягом 2-3 години максимум.
“Важливо, щоб маска закривала носогубний трикутник на обличчі та щільно прилягала”, — додав він.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що на полицях в аптеках повинні бути маски.
Нагадаємо, лікар-епідеміолог розповів, що потрібно мати в аптечці для зменшення ризику інфікування коронавірусом.