Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций

Детали

Причиной роста вирусных заболеваний осенью есть большое скопление людей в закрытых помещениях. Как рассказал врач-эксперт Отто Стойка, пути инфицирования коронавируса и другими респираторными болезнями одинаковые — это контактный и капельный пути, поэтому рекомендации для предотвращения инфицирования в обоих случаях одинаковы.

“Эти меры по защите, которые работают для предотвращения коронавируса — работают при ОРВИ: проветривание помещений, хорошая вентиляция, социальная дистанция, тщательное мытье рук. Как банально это звучит, но именно такие меры действительно снижают риски заболеть”, — отметил врач.

Не менее важным является укрепление иммунитета. Накануне холодного сезона, когда еще есть доступ к свежим овощам и фруктам, врач рекомендует получать витамины и все необходимые ферменты именно с них. По словам Отто Стойки, каждый день здоровый человек должен съедать горсть ягод, 2 порции фруктов, и 3 порции овощей. “Если говорить о витаминах, то все последние тщательные научные исследования показывают, что витамины усваиваются из овощей, фруктов и ягод. Поэтому, если нет специальных показаний, которые нужно уточнить у своего семейного врача для принятия именно витаминов в инъекциях и таблетках, людям в обычном состоянии достаточно много различных элементов является в продуктах питания. И тем более, что они в сочетании с природными соединениями хорошо усваиваются”, — отмечает он.

В частности, Отто Стойка рассказал, что в одном яблоке находится около 25 мг витамина С, а в усваивании он не уступает витамина С в таблетках.

“В продуктах питания, важно, актуальны не только витамины, а и фитонутриенты, антиоксиданты, которые улучшают обмен веществ, и помогают иммунной системе. Это различные овощи и фрукты. Например, темные ягоды — черника, брусника, лесная малина. У них есть, в первую очередь, витамин С, при том, что в черных ягодах много антиоксидантов”, — добавляет он. Среди ягод с большим количеством витаминов врач называет малину, которая имеет много калия, что полезно для сердечно-сосудистой системы, а также витамин В4. “О овощей, рекомендуется употреблять зелень, и различные виды капусты. Белокочанная капуста имеет витамин С. Там также есть витамины группы В, В1, В6, и, также, минеральные вещества — калий, фосфор, йод, и железо”, — резюмировал врач.

Добавим

Что по данным КГГА, в столице за 34-ю неделю 2021 года зарегистрировано 4148 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости составляет 140,0. Как заявили в Минздраве, Украина стоит ожидать увеличения количества больных коронавирусом в осенне-зимний период времени.