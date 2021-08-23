Зростання захворюваності на COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період - Ляшко

Цитата:

“Якщо подивитися по кількості нових випадків захворюваності на COVID-19, то на відміну від країн ЄС, у нас динаміка зростання випадків відрізняється. В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас в 2020 році. Тому, якщо дивитися на цю динаміку, незважаючи на те, що циркулюють інші штами, ми можемо говорити про більше зростання випадків в осінньо-зимовий період часу. А так як для грипу і грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання - це середина жовтня, листопад, початок грудня. Друга хвиля — це лютий-березень”, — заявив Ляшко.

Деталі

Щодо темпів вакцинації, міністр відзначив, що вони інші, ніж були у травні. Кількість щеплень за тиждень може досягати мільйона.

“Темпи вакцинації в Україні ще можуть зростати. Тому, потрібно приходити у пункти вакцинації, створювати ажіотаж в системі охорони здоров’я”, — додав Ляшко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,275 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 серпня, — 610, падіння проти показника днем раніше, однак традиційне зменшення на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 425 осіб, що менше, ніж напередодні.