В Україні вже 2,275 млн випадків COVID-19, за добу - 610

КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,275 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 серпня, - 610, падіння проти показника днем раніше, однак традиційне зменшення на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 425 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.