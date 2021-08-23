В Украине уже 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки - 610

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,275 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 августа, - 610, падение по сравнению с показателем днем ранее, однако традиционное уменьшение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 425 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.