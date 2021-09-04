Лікар дав поради, як захистити себе в сезон респіраторних вірусних інфекцій

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Осінь традиційно означає сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. З середини серпня у столиці вже почали фіксувати зростання захворюваності на грип та ГРВІ, що означає необхідність почати готуватись до холодного сезону. Про те, як зміцнити імунітет, та уникнути інфікування УНН розповів лікар-експерт з громадського здоров’я Отто Стойка.

Деталі

Причиною зростання вірусних захворювань восени є велике скупчення людей у закритих приміщеннях. Як розповів лікар-експерт Отто Стойка, шляхи інфікування коронавірусом і іншими респіраторними хворобами однакові — це контактний та краплинний шляхи, тому рекомендації для запобігання інфікування в обох випадках однакові.

“Ці заходи із захисту, які працюють для запобігання коронавірусу — працюють при ГРВІ: провітрювання приміщень, гарна вентиляція, соціальна дистанція, ретельне миття рук. Як банально це не звучить, але саме такі міри дійсно знижують ризики захворіти”, — наголосив лікар.

Не менш важливим є зміцнення імунітету. Напередодні холодного сезону, коли ще є доступ до свіжих овочів та фруктів, лікар рекомендує отримувати вітаміни та всі необхідні ферменти саме з них. За словами Отто Стойка, кожен день здорова людина має з’їдати жменю ягід, 2 порції фруктів, та 3 порції овочів. “Якщо казати про вітаміни, то всі останні ретельні наукові дослідження показують, що вітаміни засвоюються з овочів, фруктів, і ягід. Тому, якщо не має спеціальних показань, які треба уточнити в свого сімейного лікаря для прийняття саме вітамінів у ін’єкціях та пігулках, людям у звичайному стані достатньо багато різноманітних елементів є у продуктах харчування. І тим більше, що вони у поєднанні з природними сполуками гарно засвоюються”, — наголошує він.

Зокрема, Отто Стойка розповів, що в одному яблоку знаходиться близько 25 мг вітаміну С, а у засвоюванні він не поступається вітаміну С у пігулках.

“В продуктах харчування, що важливо, актуальними є не тільки вітаміни, а і фітонутрієнти, антиоксиданти, які покращують обмін речовин, і допомагають імунній системі. Це різні овочі та фрукти. Наприклад, темні ягоди — чорниця, брусниця, лісова малина. В них є, в першу чергу, вітамін С, при тому, що у чорних ягодах багато антиоксидантів”, — додає він. Серед ягід з великою кількістю вітамінів лікар називає малину, яка має багато калію, що є корисним для серцево-судинної системи, а також вітамін В4. “Щодо овочів, рекомендується вживати зелень, і різні види капусти. Білокачанна капуста має вітамін С. Там також є вітаміни групи В, В1, В6, і, також, мінеральні речовини — калій, фосфор, йод, і залізо”, — резюмував лікар.

Додамо

За даними КМДА, у столиці за 34-й тиждень 2021 року зареєстровано 4148 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Наразі показник захворюваності становить 140,0. Як заявили у МОЗ, Україні варто очікувати збільшення кількості хворих на коронавірус в осінньо-зимовий період часу.

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