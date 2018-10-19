Лига наций/Евро-2020: в ФФУ рассказали, что ждет сборную Украины

“Теперь в следующем цикле, старт которого запланирован на сентябрь 2020 года, а финал четырех в топ-дивизионе — на июнь 2021, сине-желтые будут выступать в Лиге А. Вместе с Украиной такое право сегодня получили Франция, Испания, Италия, Португалия Бельгия и Швейцария", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две команды определятся по итогам текущего турнира в Лиге А (Нидерланды или Германия, Англия или Хорватия), еще три — после финиша соревнований в Лиге В (претендуют Россия, Швеция, Босния и Герцеговина, Австрия, Уэльс и Дания).

“А в ближайших планах сборной Украины — последний поединок в групповом турнире Лиги наций с командой Словакии, который состоится 16 ноября в Трнаве, и товарищеский матч со сборной Турции 20 ноября, местом которого Исполком ФФУ выбрал Днепр”, — рассказали в ФФУ.

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В Федерации также сообщили, что 2 декабря в Дублине состоится формирование групп квалификации чемпионата Европы-2020. Перед жеребьевкой 55 сборных распределят по корзинам.

“В так называемый VIP-корзину UNL войдут победители групп Лиги А (это позволит участников Финала четырех поместить в группы из пяти сборных), в первую корзину — шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных. Эти 10 команд и возглавят отборочные группы Евро 2020.

Национальные команды, которые будут иметь в рейтинге позиции с 11 по 20-ю, войдут во вторую корзину, с 21-й по 30-ю — в третью, с 31-й по 40-ю — а четвертую, с 41-й по 50-ю — в пятую и с 51-й по 55-ю — в шестую”, - рассказали в ФФУ.

В Федерации также сообщили, каким образом будут вычислять общий рейтинг Лиги наций.

“Победители групп Лиги А будут иметь номера 1-4, вторые команды — 5-8, третьи — 9-12, победители групп Лиги В — 13-16, вторые команды — 17-20 т. Лучших среди тех, кто будет занимать идентичные места, в заочном конкурсе будут определять по очкам, разнице мячей, количеству забитых мячей, количеству забитых на выезде мячей, количеству побед, количеству выездных побед, очками Fair Play, коэффициенту УЕФА”, - говорится в сообщении.

“Сборная Украины сейчас занимает 14-е место в рейтинге (первое в своей группе и второе в целом в Лиге В после Боснии) и ниже 16-го не опустится. Таким образом, уже известно, что наша команда попадет во вторую корзину”, — добавили в ФФУ.

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По формату и графику на 2019: на жеребьевке в ирландской столице будет сформировано 10 групп (пять — по пять команд и пять — по шесть). Сам отбор на Евро-2020 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2019 (21-23 и 24-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-7 и 8-10 сентября, 10-12 и 13- 15 октября, 14-16 и 17-19 ноября). Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще четырех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций.

“Плей-офф Лиги наций/Евро-2020 будет проводиться по кубковой системе (два полуфинала и финал). Если победитель группы Лиги наций уже пробился на Евро-2020 через квалификацию этого турнира, его место в плей-офф займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе. Если в нем осталось менее четырех команд, которые могут сыграть в стыковых матчах, путевка передается лигой ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций. Таким образом, в каждом из четырех дивизионных плей-офф будет свой победитель, который и станет участником Евро-2020”, - сообщили в Федерации.

Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября 2019 года, а матчи — 26-31 марта 2020. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы запланирована на 1 декабря 2019 года.

Как писал УНН, 16 ноября сине-желтые проведут заключительный матч группового турнира Лиги наций — против сборной Словакии.