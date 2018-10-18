ФФУ анонсувала початок продажу квитків на матч Ліги націй УЄФА Словаччина-Україна

Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни в матчі проти збірної Словаччини, можуть придбати квитки на сайті www.esport.in.ua у період із 18-го по 27 жовтня.

Для купівлі квитка потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу. Також в одні руки можна придбати не більше 4 квитків. Зауважується, що квитки поверненню та обміну не підлягають.

“Вартість одного квитка ІІ категорії в сектор українських уболівальників становить 18 EUR. Номінальна вартість квитка — 620 грн. Вартість одного квитка І категорії в сектор українських уболівальників становить 30 EUR. Номінальна вартість квитка — 995 грн. Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, витрат на відправку квитків зі Словаччини до України, придбання валюти та комісію банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% від вартості квитка сплачується за послуги компанії esport.in.ua”, — поінформували у Федерації.

Нагадаємо, що домашня зустріч збірної України зі збірною Словаччини завершилася перемогою нашої команди — 1:0.