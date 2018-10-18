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7 марта, 19:45 • 159674 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149909 просмотра

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ФФУ анонсировала начало продажи билетов на матч Лиги наций УЕФА Словакия-Украина

ФФУ анонсировала начало продажи билетов на матч Лиги наций УЕФА Словакия-Украина

Киев  •  УНН

 • 9299 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заняв первое место в группе В1, 16 ноября сине-желтые проведут заключительный матч группового турнира Лиги наций - против сборной Словакии. Игра Словакия - Украина пройдет на стадионе им. Антона Малатинского в Трнаве (начало - в 20.45 по местному времени). Об этом сообщили в ФФУ, передает УНН.

Болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны в матче против сборной Словакии, могут приобрести билеты на сайте www.esport.in.ua в период с 18 по 27 октября.

Для покупки билета нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также в одни руки можно приобрести не более 4 билетов. Отмечается, что билеты возврату и обмену не подлежат.

"Стоимость одного билета второй категории в сектор украинских болельщиков составляет 18 EUR. Номинальная стоимость билета - 620 грн. Стоимость одного билета I категории в сектор украинских болельщиков составляет 30 EUR. Номинальная стоимость билета - 995 грн. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, расходов на отправку билетов из Словакии в Украину, приобретение валюты и комиссию банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% от стоимости билета уплачивается за услуги компании esport.in.ua", - сообщили в Федерации.

Напомним, что домашняя встреча сборной Украины со сборной Словакии завершилась победой нашей команды - 1:0.

Украинские Национальные Новости

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