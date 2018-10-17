Павелко: збірна України - в ТОП-12 найсильніших команд Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня УНН. Збірна України дарує уболівальникам третю перемогу в Лізі націй і достроково виходить в ТОП-12 найсильніших команд Європи. Про це, коментуючи вчорашній матч Україна-Чехія, написав президент ФФУ Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Холоднокровність, вища майстерність, максимальна концентрація, самовіддача на полі і прекрасна командна взаємодія - рецепт тріумфу синьо-жовтих у вирішальному поєдинку першого розіграшу турніру! І, звичайно ж, особлива магія стадіону "Металіст" і неповторна футбольна атмосфера Харкова, що надихнув збірну України на важливу перемогу! А вірні вболівальники команди, які приїхали на поєдинок з різних регіонів країни, присвятили улюбленій збірній традиційний марш і частинку своєї душі, вклавши її в особливе виконання "Червоної рути" - гімну перемоги головної команди України! Вітаю всіх уболівальників, тренерський штаб Андрія Шевченка і всіх футболістів з історичним досягненням!!! Величезне спасибі Харкову за теплий прийом і фантастичну атмосферу стадіону "Металіст"! Слава збірній! Слава Україні!!!" - написав Павелко.
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Нагадаємо, як писав УНН, Україна обіграла вчора збірну Чехії в матчі турніру Ліги націй УЄФА з рахунком 1:0.