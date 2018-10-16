Сборная Украины победила Чехию и повысилась в Дивизион А Лиги наций

Первые две возможности отличиться были у нападающего “Гента” Романа Яремчука. Однако оба раза после ударов головой форварда, мяч проходил мимо ворот. Чехи ответили острым дальним выстрелом Павелко — Пятов продемонстрировал мастерство. А единственное взятие ворот состоялось в ворота чехов на 43 минуте. Яремчук принял спиной к воротам мяч и отбросил его назад на Малиновского. Полузащитник эффектно направил игровой снаряд в нижний угол.

Роскошная контратака возникла в украинцев за 15 минут до конца основного времени игры. Марлос отправил дальней передачей на свободное пространство Ярмоленко. Вингер сборной в свою очередь вывел Цыганкова на очное свидание с вратарем, но чешский страж ворот совершил сейв. В итоге 1:0 в пользу “желто-синих”.

Добавим, Украина в группе 1 9 очков, Чехия — 3, Словакия — 0. Таким образом, досрочное первое место и путевку в Дивизион А Лиги наций получила Украина.