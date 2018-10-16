Збірна України перемогла Чехію та підвищилась до Дивізіону А Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На харківському ОСК “Металіст” збірна України провела третій поєдинок у Дивізіоні В Ліги націй, передає кореспондент УНН.
Перші дві нагоди відзначитися були у нападника “Гента” Романа Яремчука. Проте обидва рази після ударів головою форварда, м’яч проходив повз воріт. Чехи відповіли гострим дальнім пострілом Павелка — П’ятов продемонстрував майстерність. А єдине взяття воріт відбулося у ворота чехів на 43 хвилині. Яремчук прийняв спиною до воріт м’яч і відкинув його назад на Маліновського. Півзахисник ефектно направив ігровий снаряд у нижній кут.
Розкішна контратака виникла в українців за 15 хвилин до кінця основного часу гри. Марлос відправив дальньою передачею на вільний простір Ярмоленка. Вінгер збірної в свою чергу вивів Циганкова на очне побачення з воротарем, але чеський страж воріт здійснив сейв. У підсумку 1:0 на користь “жовто-блакитних”.
Додамо, Україна в групі 1 має 9 очок, Чехія — 3, Словаччина — 0. Таким чином, дострокове перше місце та путівку до Дивізіону А Ліги націй отримала Україна.