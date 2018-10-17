Юношеская сборная Украины стала участником элитного раунда ЧЕ по футболу

Открыли счет во встрече наши земляки. На 13 минуте Судаков отличился с пенальти. На перерыв украинская команда ушла с преимуществом в один мяч, ведь сначала Шуранов вошел из центра штрафной и огорчил голкипера гостей, а за боснийцев забил Юсупович в дополнительное время — 2:1.

На 68 минуте Шуранов воспользовался несогласованными действиями вратаря и защитника, и забил в пустую сетку. Усилиями Дураковича и его удачной реализации пенальти, Босния и Герцеговина отквитала один мяч, но все равно потерпела поражение — 3:2.

Заметим, что после данной победы в “желто-синих” стало 7 очков и итоговое первое место, которое позволило выйти в элит-раунда Евро-2019 (пройдет весной 2019 года).