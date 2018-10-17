Юнацька збірна України стала учасником елітного раунду ЧЄ з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У зустрічі третього туру відбіркового циклу на чемпіонат Європи-2019 серед юнацьких збірних, команда України вдома впоралася із Боснією і Герцеговиною U-17, передає кореспондент УНН.
Відкрили рахунок у зустрічі наші земляки. На 13 хвилині Судаков відзначився з пенальті. На перерву українська команда пішла з перевагою в один м’яч, адже спочатку Шуранов увійшов з центру штрафної та засмутив кіпера гостей, а за боснійців забив Юсупович в додатковий час — 2:1.
На 68 хвилині Шуранов скористався неузгодженими діями голкіпера та захисника, та забив у порожню сітку. Зусиллями Дураковича і його вдалій реалізації пенальті, Боснія та Герцеговина відквитала один м’яч, але все одно зазнала поразки — 3:2.
Зауважимо, що після даної перемоги у “жовто-блакитних” стало 7 очок і підсумкове перше місце, яке дозволило вийти до еліт-раунду Євро-2019 (пройде навесні 2019-го року).