Павелко: сборная Украины - в ТОП-12 сильнейших команд Европы

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9 марта, 09:44 • 57228 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123648 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163230 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139671 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130001 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177488 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Павелко: сборная Украины - в ТОП-12 сильнейших команд Европы

Павелко: сборная Украины - в ТОП-12 сильнейших команд Европы

Киев  •  УНН

 • 12143 просмотра

КИЕВ. 17 октября УНН. Сборная Украины дарит болельщикам третью победу в Лиге наций и досрочно выходит в ТОП-12 сильнейших команд Европы. Об этом, комментирую вчерашний матч Украина-Чехия, написал президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хладнокровность, высшее мастерство, максимальная концентрация, самоотдача на поле и прекрасное командное взаимодействие – рецепт триумфа сине-желтых в решающем поединке первого розыгрыша турнира! И, конечно же, особая магия стадиона "Металлист" и неповторимая футбольная атмосфера Харькова, вдохновившего сборную Украины на важную победу! А верные болельщики команды, приехавшие на поединок из разных регионов страны, посвятили любимой сборной традиционный марш и частичку своей души, вложив ее в особое исполнение "Червоной руты" – гимна победы главной команды Украины! Поздравляю всех болельщиков, тренерский штаб Андрея Шевченко и всех футболистов с историческим достижением!!! Огромное спасибо Харькову за теплый прием и фантастическую атмосферу стадиона "Металлист"! Слава сборной! Слава Украине!!!" - написал Павелко.

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Напомним, как писал УНН, Украина обыграла вчера сборную Чехии в матче турнира Лиги наций УЕФА со счетом 1:0. 

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