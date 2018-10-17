Павелко: сборная Украины - в ТОП-12 сильнейших команд Европы

"Хладнокровность, высшее мастерство, максимальная концентрация, самоотдача на поле и прекрасное командное взаимодействие – рецепт триумфа сине-желтых в решающем поединке первого розыгрыша турнира! И, конечно же, особая магия стадиона "Металлист" и неповторимая футбольная атмосфера Харькова, вдохновившего сборную Украины на важную победу! А верные болельщики команды, приехавшие на поединок из разных регионов страны, посвятили любимой сборной традиционный марш и частичку своей души, вложив ее в особое исполнение "Червоной руты" – гимна победы главной команды Украины! Поздравляю всех болельщиков, тренерский штаб Андрея Шевченко и всех футболистов с историческим достижением!!! Огромное спасибо Харькову за теплый прием и фантастическую атмосферу стадиона "Металлист"! Слава сборной! Слава Украине!!!" - написал Павелко.

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Напомним, как писал УНН, Украина обыграла вчера сборную Чехии в матче турнира Лиги наций УЕФА со счетом 1:0.