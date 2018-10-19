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Ліга націй/Євро-2020: у ФФУ розповіли, що чекає на збірну України

Ліга націй/Євро-2020: у ФФУ розповіли, що чекає на збірну України

Київ • УНН

 • 25069 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Перемігши збірну Чехії, збірна України з футболу стала першою серед учасників Ліги націй у дивізіоні В, хто здобув путівку до еліти. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

"Тепер у наступному циклі, старт якого заплановано на вересень 2020 року, а фінал чотирьох у топ-дивізіоні – на червень 2021 року, синьо-жовті виступатимуть у Лізі А. Разом з Україною таке право на сьогодні здобули Франція, Іспанія, Італія, Португалія, Бельгія та Швейцарія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві команди визначаться за підсумками поточного турніру в Лізі А (Нідерланди або Німеччина, Англія або Хорватія), ще три – після фінішу змагань у Лізі В (претендують Росія, Швеція, Боснія і Герцеговина, Австрія, Уельс та Данія).

"А в найближчих планах збірної України – останній поєдинок у груповому турнірі Ліги націй із командою Словаччини, що відбудеться 16 листопада у Трнаві, та товариський матч зі збірною Туреччини 20 листопада, місцем якого Виконком ФФУ обрав Дніпро", - розповіли у ФФУ.

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У Федерації також повідомили, що 2 грудня в Дубліні відбудеться формування груп кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Перед жеребкуванням 55 збірних розподілять по кошиках.

"До так званого VIP-кошика UNL увійдуть переможці груп Ліги А (це дозволить учасників Фіналу чотирьох помістити в групи з п’яти збірних), до першого кошика – шість наступних за рейтингом Ліги націй збірних. Ці 10 команд і очолять відбірні групи Євро-2020.

Національні команди, що матимуть у рейтингу позиції з 11-ї по 20-у, увійдуть до другого кошика, із 21-ї по 30-у – до третього, із 31-ї по 40-у – до четвертого, із 41-ї по 50-у – до п’ятого та з 51-ї по 55-у – до шостого", - розповіли у ФФУ.

У Федерації також повідомили, яким чином вираховуватимуть загальний рейтинг Ліги націй.

"Переможці груп Ліги А матимуть номери 1–4, другі команди – 5–8, треті – 9–12, переможці груп Ліги В – 13–16, другі команди – 17–20 тощо. Найліпших серед тих, хто посідатиме ідентичні місця, у заочному конкурсі визначатимуть за очками, різницею м’ячів, кількістю забитих м’ячів, кількістю забитих на виїзді м’ячів, кількістю перемог, кількістю виїзних перемог, очками Fair Play, коефіцієнтом УЄФА", - йдеться у повідомленні.

"Збірна України наразі посідає 14-те місце в рейтингу (перше у своїй групі й друге загалом у Лізі В після Боснії) й нижче 16-го не опуститься. Таким чином, уже відомо, що наша команда потрапить до другого кошика", - додали у ФФУ.

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Щодо формату і графіку на 2019 рік: На жеребкуванні в ірландській столиці буде сформовано 10 груп (п’ять – по п’ять команд і п’ять – по шість). Сам відбір на Євро-2020 проходитиме в 10 вікон із березня по листопад 2019 року (21–23 та 24–26 березня, 7–8 та 10–11 червня, 5–7 та 8–10 вересня, 10–12 та 13–15 жовтня, 14–16 та 17–19 листопада). Путівки до фінального турніру за участю 24-х команд отримають дві кращі збірні кожної групи. Доля ще чотирьох вакансій вирішиться в стикових матчах Ліги націй.

"Плей-оф Ліги націй/Євро-2020 буде проводитися за кубковою системою (два півфінали й фінал). Якщо переможець групи Ліги націй уже пробився на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-оф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти у стикових матчах, путівка передається лігою нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй. Таким чином, у кожному з чотирьох дивізіонних плей-оф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2020", - поінформували у Федерації.

Жеребкування плей-оф відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі – 26–31 березня 2020 року. Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи заплановано на 1 грудня 2019 року.

Як писав УНН, 16 листопада синьо-жовті проведуть заключний матч групового турніру Ліги націй — проти збірної Словаччини

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