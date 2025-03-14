Лига Европы: определены пары 1/4 финала, расписание матчей
Киев • УНН
Определились пары 1/4 финала Лиги Европы, первые матчи состоятся 10 апреля, ответные матчи - 17 апреля. Расписание и время начала четвертьфинальных матчей.
После ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы определились пары 1/4 финала турнира. Об этом пишет УНН со ссылкой на UEFA.
Первые матчи (10 апреля)
- Боде/Глимт - Лацио;
- Тоттенхэм - Айнтрахт Франкфурт;
- Рейнджерс - Атлетик;
- Лион - Манчестер Юнайтед.
Ответные матчи (17 апреля)
- Айнтрахт Франкфурт - Тоттенхэм;
- Лацио - Боде/Глимт;
- Атлетик Клаб - Рейнджерс;
- Манчестер Юнайтед - Лион.
Четвертьфиналы начнутся матчем "Боде/Глимт" - "Лацио" 10 апреля в 18:45 по центральноевропейскому времени, а остальные три матча - в 21:00 по центральноевропейскому времени.
Ответные матчи состоятся в 21:00 по центральноевропейскому времени на следующей неделе. Победители выходят в полуфинал.
Дополнение
12 марта часть футболистов сборной Украины отправилась в Польшу, откуда отправится в Испанию для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.